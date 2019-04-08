ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче чемпионата Франции по футболу

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В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу «Пари Сен-Жермен» на своём поле сыграл вничью со «Страсбургом» — 2:2.
ПСЖ сыграл вничью со «Страсбургом» в матче чемпионата Франции по футболу
  • Reuters

Парижане открыли счёт в поединке на 13-й минуте благодаря точному удару нападающего Эрика-Максима Чупо-Мотинга, но уже к перерыву пропустили два мяча. Уйти от поражения команде Томаса Тухеля помог гол вышедшего на замену защитника Тило Керера на 82-й минуте.

Ничья в матче со «Страсбургом» не позволила ПСЖ уже по итогам 31-го тура гарантировать себе титул чемпиона Франции в сезоне-2018/19. На данный момент подопечные Тухеля лидируют в турнирной таблице с 81 баллом в активе и за семь туров до окончания чемпионата опережают идущий вторым «Лилль» на 20 очков, имея матч в запасе.

Ранее сообщалось, что Чупо-Мотинг не сумел забить «Страсбургу» ударом с линии ворот.

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