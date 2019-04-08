Макгрегор заявил, что гордится Лобовым после его дебюта в Bare Knuckle FC
- Reuters
«Что за животное! Горжусь тобой, Артём! Невероятный бой! Поли Малиньяджи теперь стал милым и тихим, а на него это не похоже», — написал спортсмен в своём Twitter.
По его мнению, Лобов после победы над Джейсоном Найтом заслужил контракт на ещё один поединок.
«Джейсон Найт выдал замечательное представление. Большое уважение ему!» — добавил Макгрегор.
До этого у экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи произошла стычка с Лобовым, в ходе которой он дал бойцу пощёчину.
Ранее Малиньяджи назвал Макгрегора неудачником.