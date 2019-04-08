Макгрегор заявил, что гордится Лобовым после его дебюта в Bare Knuckle FC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу своего друга Артёма Лобова в дебютном поединке в промоушене Bare Knuckle FC, в котором проводятся бои без перчаток.

«Что за животное! Горжусь тобой, Артём! Невероятный бой! Поли Малиньяджи теперь стал милым и тихим, а на него это не похоже», — написал спортсмен в своём Twitter.

По его мнению, Лобов после победы над Джейсоном Найтом заслужил контракт на ещё один поединок.

«Джейсон Найт выдал замечательное представление. Большое уважение ему!» — добавил Макгрегор.

До этого у экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи произошла стычка с Лобовым, в ходе которой он дал бойцу пощёчину.

Ранее Малиньяджи назвал Макгрегора неудачником.