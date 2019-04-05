Малиньяджи назвал Макгрегора неудачником
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«Конор — неудачник, я смеюсь над ним. Нурмагомедов унизил его, заставил стучать по руке, а после ещё и плюнул в него. Макгрегор ничего не сделал в ответ. А теперь Конор, находясь вдали от Хабиба, пишет про него в Twitter», — цитирует Малиньяджи ММА Junkie.
Также спортсмен заявил, что не беспокоится о поединке с Макгрегором, так как он никогда не состоится из-за боязни ирландца проиграть.
Ранее сообщалось, что в мире единоборств говорят о конфликте между Нурмагомедовым и Макгрегором.