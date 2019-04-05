Малиньяджи назвал Макгрегора неудачником

Экс-чемпион мира по боксу, а в настоящее время представитель промоушена Bare Knuckle FC Пол Малиньяджи негативно отозвался о бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре, заявив, что в бою с Хабибом Нурмагомедовым ирландец был унижен.

«Конор — неудачник, я смеюсь над ним. Нурмагомедов унизил его, заставил стучать по руке, а после ещё и плюнул в него. Макгрегор ничего не сделал в ответ. А теперь Конор, находясь вдали от Хабиба, пишет про него в Twitter», — цитирует Малиньяджи ММА Junkie.

Также спортсмен заявил, что не беспокоится о поединке с Макгрегором, так как он никогда не состоится из-за боязни ирландца проиграть.

Ранее сообщалось, что в мире единоборств говорят о конфликте между Нурмагомедовым и Макгрегором.