Ефимова не знает, станет ли Олимпиада в Токио последней для неё
- Reuters
«Я не знаю. Я каждую Олимпиаду думала: она будет последней», — приводит слова спортсменки РИА Новости.
По её словам, на свои первые Игры в Пекине она могла не поехать, так как задумывалась над тем, чтобы бросить плавание, за месяц до соревнований.
«Папа отговорил. Каждый раз думала, правда, что вот эта Олимпиада — последняя», — сказала Ефимова.
Ефимова является двукратным серебряным призёром ОИ-2016 в Рио-де-Жайнеро, также она выигрывала бронзу в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне.
Ранее сообщалось, что Ефимова выступит на всех этапах «Маре Нострум» в 2019 году.