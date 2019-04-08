Ефимова не знает, станет ли Олимпиада в Токио последней для неё

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Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова призналась, что затрудняется ответить на вопрос, будут ли Олимпийские игры 2020 года в Токио последними в её карьере.
Ефимова не знает, станет ли Олимпиада в Токио последней для неё
  • Reuters

«Я не знаю. Я каждую Олимпиаду думала: она будет последней», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По её словам, на свои первые Игры в Пекине она могла не поехать, так как задумывалась над тем, чтобы бросить плавание, за месяц до соревнований.

«Папа отговорил. Каждый раз думала, правда, что вот эта Олимпиада — последняя», — сказала Ефимова.

Ефимова является двукратным серебряным призёром ОИ-2016 в Рио-де-Жайнеро, также она выигрывала бронзу в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Ефимова выступит на всех этапах «Маре Нострум» в 2019 году.

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