Пловчиха Ефимова выступит на всех этапах «Маре Нострум» в 2019 году

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Россиянка Юлия Ефимова заявила, что будет участвовать во всех этапах серии по плаванию «Маре Нострум» в сезоне-2019.
Пловчиха Ефимова выступит на всех этапах «Маре Нострум» в 2019 году
  • РИА Новости

«Новые соревнования FINA по графику подготовки подходят. Я, наверное, и на первый этап поехала бы, если бы он был не в Китае. А так — Будапешт, Индианаполис. Хорошая простартовка, плюс потом будет «Маре Нострум»... и чемпионат мира. Поплыву там на «Маре Нострум» на всех этапах», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.

Серия «Маре Нострум» состоится в июне в Монако, Кане-ан-Руссийоне и Барселоне.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова намерена пропустить чемпионат Европы по плаванию и большинство этапов КМ.

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