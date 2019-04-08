Пловчиха Ефимова выступит на всех этапах «Маре Нострум» в 2019 году
- РИА Новости
«Новые соревнования FINA по графику подготовки подходят. Я, наверное, и на первый этап поехала бы, если бы он был не в Китае. А так — Будапешт, Индианаполис. Хорошая простартовка, плюс потом будет «Маре Нострум»... и чемпионат мира. Поплыву там на «Маре Нострум» на всех этапах», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.
Серия «Маре Нострум» состоится в июне в Монако, Кане-ан-Руссийоне и Барселоне.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в южнокорейском Кванджу с 12 по 28 июля.
Ранее сообщалось, что Юлия Ефимова намерена пропустить чемпионат Европы по плаванию и большинство этапов КМ.