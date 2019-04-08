Ефимова намерена пропустить чемпионат Европы по плаванию и большинство этапов КМ

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Пятикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова заявила, что не планирует выступать на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго и большинстве этапов Кубка мира предстоящего сезона.
Ефимова намерена пропустить чемпионат Европы по плаванию и большинство этапов КМ
  • © РИА Новости

«Если и поеду на Кубок мира, то только на пару этапов — олимпийский год, риск травмы. Скорее всего, пропущу чемпионат Европы. Это не моё — короткая вода», — приводит слова спортсменки РИА Новости.

По её словам, она хочет принять участие в соревнованиях, которые пройдут в США, так как там у неё будет возможность плыть в 50-метровом бассейне.

«Хочу готовиться в том числе за счёт этих соревнований к Олимпийским играм», — добавила Ефимова.

Ранее Аверина и Васильев завоевали серебро и бронзу на этапе Мировой серии по синхронному плаванию.

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