«Наполи» не смог победить «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу, играя более часа в большинстве

В матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на своём поле сыграл вничью с «Дженоа» — 1:1.

Забитым мячом в составе коллектива из Неаполя отметился форвард Дрис Мертенс. У генуэзцев отличился полузащитник Дарко Лазович.

С 28-й минуты встречи футболисты «Наполи» играли в большинстве — при счёте 0:0 с поля был удалён полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро, получивший прямую красную карточку.

Набрав 64 очка, команда Карло Анчелотти занимает вторую строчку турнирной таблицы итальянского чемпионата, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 20 баллов. «Дженоа» с 34 очками в активе идёт 14-м.

Ранее сообщалось, что «Лацио» ушёл от поражения в матче чемпионата Италии с «Сассуоло», забив в компенсированное время.