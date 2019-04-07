«Лацио» вырвал ничью в матче Серии А с «Сассуоло» благодаря голу в компенсированное время

Римский «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 31-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 2:2.

«Лацио» забил первым. На 53-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти. «Сассуоло» ответил голами Рожерио и Доменико Берарди на 57-й и 89-й минутах. Римляне смогли вырвать ничью благодаря голу Сенада Лулича на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. «Сассуоло» с 36 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Интер» не сумел обыграть «Аталанту» в матче Серии А.