«Лацио» вырвал ничью в матче Серии А с «Сассуоло» благодаря голу в компенсированное время

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Римский «Лацио» сыграл вничью с «Сассуоло» в матче 31-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» вырвал ничью в матче Серии А с «Сассуоло» благодаря голу в компенсированное время
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Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счётом 2:2.

«Лацио» забил первым. На 53-й минуте Чиро Иммобиле реализовал пенальти. «Сассуоло» ответил голами Рожерио и Доменико Берарди на 57-й и 89-й минутах. Римляне смогли вырвать ничью благодаря голу Сенада Лулича на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Лацио» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. «Сассуоло» с 36 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Интер» не сумел обыграть «Аталанту» в матче Серии А.

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