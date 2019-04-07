Каррера не стал комментировать слова Андрея Федуна из уважения к владельцам «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не станет отвечать на критические высказывания члена совета директоров клуба Андрея Федуна, из уважения к его брату, президенту красно-белых Леониду Федуну.

«Слишком уважаю владельцев «Спартака» — господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова, всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс, чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

В одном из недавних интервью Андрей Федун заявил, что игроки команды не прогрессировали при итальянском специалисте в постчемпионском сезоне.

Ранее Валерий Рейнгольд заявил, что такого бардака в игре «Спартака» как в матче с ЦСКА он не видел давно.