Каррера не стал комментировать слова Андрея Федуна из уважения к владельцам «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не станет отвечать на критические высказывания члена совета директоров клуба Андрея Федуна, из уважения к его брату, президенту красно-белых Леониду Федуну.
Каррера не стал комментировать слова Андрея Федуна из уважения к владельцам «Спартака»
  • Reuters

«Слишком уважаю владельцев «Спартака» — господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова, всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс, чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

В одном из недавних интервью Андрей Федун заявил, что игроки команды не прогрессировали при итальянском специалисте в постчемпионском сезоне.

Ранее Валерий Рейнгольд заявил, что такого бардака в игре «Спартака» как в матче с ЦСКА он не видел давно.

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