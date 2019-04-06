Рейнгольд: такого бардака в игре «Спартака» я не видел давно

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал красно-белых за поражение от ЦСКА в 22-м туре Российской премьер-лиги.

«Очень обидное поражение, которое оставило очень много вопросов к Олегу Кононову и команде. Такого бардака в командной игре «Спартака» я не видел давно, да и не ожидал. То, что я увидел на футбольном поле, — пародия на великую игру», — приводит слова Рейнгольда «Чемпионат».

Он отметил, что «Спартаку» необходимо сделать соответствующие выводы.

«А Кононову посоветовал бы купить кнут, потому что без него ничего невозможно сделать. «Спартак» просто-напросто обманул 50 тыс. зрителей. Не хотите играть в футбол — идите работать на завод», — добавил эксперт.

Спартак» на своём поле проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Ранее Андрей Федун ответил на вопрос о будущем Кононова в «Спартаке».