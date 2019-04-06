Андрей Федун ответил на вопрос о будущем Кононова в «Спартаке»
- © spartak.com
«Не зашатался ли стул под Кононовым после поражения? А почему должен? Останется ли он точно? Да», — приводит слова Федуна Sport24.
Он отметил, что не стоит постоянно вспоминать слова Кононова о том, что ему потребуется всего четыре месяца на перестройку команды.
«Человек сказал один раз, журналисты этим пользуются. Так неправильно», — добавил функционер.
Кононов возглавляет «Спартак» с ноября 2018 года. Поражение от ЦСКА стало для красно-белых первым для команды в РПЛ под руководством 53-летнего специалиста. Прежде «Спартак» одержал пять побед и дважды сыграл вничью.
Ранее Кононов рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА.