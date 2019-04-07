Боксёр Гассиев готовится дебютировать в супертяжёлом весе

Российский боксёр Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлой весовой категории.

По словам тренера Гассиева Виталия Сланова, которые передаёт ТАСС, 25-летний спортсмен за время тренировок набрал вес порядка 100 кг и старается удерживать его в этих пределах.

Сланов отметил, что к дебюту в супертяжёлой весовой категории (свыше 91 кг) боксёр будет готов в июне.

Последний на данный момент поединок Гассиев провёл летом 2018 года против украинца Александра Усика, которому проиграл в финале турнира WBSS за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе по четырём версиям.

Всего в активе россиянина 26 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила Усика статуса чемпиона мира в первом тяжёлом весе и, таким образом, он перестал быть абсолютным чемпионом в данной весовой категории.