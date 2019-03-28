WBA отреагировала на переход Усика в тяжёлый вес

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Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) лишила украинца Александра Усика статуса чемпиона мира в первом тяжёлом весе, сделав его пояс вакантным.
WBA отреагировала на переход Усика в тяжёлый вес
  • РИА Новости

«В среду Усик направил в WBA официальное письмо, в котором выражалось желание выступать в тяжёлом весе. По этой причине пояс WBA (Super) отныне вакантен», — сообщается в Instagram организации.

Сегодня должны были состояться промоутерские торги на проведение боя между Александром Усиком и «чемпионом в отпуске» по версии WBA россиянином Денисом Лебедевым.

Ранее сообщалось, что Усик отказался от боя с Лебедевым и решил перейти в тяжёлый вес.

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