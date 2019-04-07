Губерниев высказался о причинах конфликта с главой ФЛГР

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о причинах конфликта с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
Губерниев высказался о причинах конфликта с главой ФЛГР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Понимаю, почему руководитель федерации лыжных видов спорта обращает внимание на журналистов, в частности на меня. Чтобы не говорить о существующих проблемах. В принципе, чем больше меня обсуждают, тем мне же лучше, но мне бы хотелось, чтобы говорили о спорте», — приводит слова Губерниева пресс-служба.

Он отметил, что нынешний состав сборной второй сезон подряд не может одержать побед в важнейших соревнованиях, но при этом борется за медали практически в каждой гонке.

«Болит сердце, когда команда сначала не помогает Сергею Устюгову, потом — Александру Большунову. Когда коллеги по команде отнимают бонусы и у того, и у другого. Над нами смеётся вся Норвегия», — добавил комментатор.

Ранее Василиий Уткин назвал абсурдом попытки Вяльбе отстранить Губерниева от комментирования ЧМ по лыжным гонкам.

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