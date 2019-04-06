Уткин назвал абсурдом попытки Вяльбе отстранить Губерниева от ЧМ по лыжным гонкам

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о конфликте между Дмитрием Губерниевым и главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Ну это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор. Есть ещё Сергей Курдюков, но он работает на другом канале», — заявил Уткин в эфире «Эхо Москвы».

Он отметил, что таким образом для канала, на котором работает Губерниев, совершенно не было альтернативного варианта.

«Мало того, что Губерниев — это единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд», — добавил журналист.

Конфликт между Вяльбе и Губерниевым разгорелся накануне чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде. В итоге комментатор всё же отработал на турнире.

Ранее сообщалось, что Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями.