Уткин назвал абсурдом попытки Вяльбе отстранить Губерниева от ЧМ по лыжным гонкам

Короткая ссылка
Известный спортивный журналист Василий Уткин высказал мнение о конфликте между Дмитрием Губерниевым и главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.
Уткин назвал абсурдом попытки Вяльбе отстранить Губерниева от ЧМ по лыжным гонкам
  • © Facebook

«У меня совершенно однозначная реакция на то, как Вяльбе пыталась отстранить Губерниева от чемпионата мира по лыжным гонкам. Ну это просто идиотизм. Губерниев — это же чуть ли не единственный такой комментатор. Есть ещё Сергей Курдюков, но он работает на другом канале», — заявил Уткин в эфире «Эхо Москвы».

Он отметил, что таким образом для канала, на котором работает Губерниев, совершенно не было альтернативного варианта.

«Мало того, что Губерниев — это единственный комментатор, так ещё и понятно, что он публику приводит. Поэтому это абсурд», — добавил журналист.

Конфликт между Вяльбе и Губерниевым разгорелся накануне чемпионата мира по лыжным гонкам в австрийском Зефельде. В итоге комментатор всё же отработал на турнире.

Ранее сообщалось, что Губерниев резко отреагировал на предложение Вяльбе запретить лыжникам пользоваться соцсетями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить