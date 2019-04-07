Минспорт признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону

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Экспертный совет Министерства спорта России признал удовлетворительными результаты мужской и женской сборных команд по биатлону в сезоне-2018/19.
Минспорт признал удовлетворительными результаты сборных России по биатлону
  • © JOHAN AXELSSON
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), такое решение было принято после заслушивания отчётов тренеров мужской и женской сборных.

Отмечается, что экспертный совет Минспорта также выдал некоторые рекомендации по подготовке к сезону 2019/2020.

В прошедшем сезоне мужская и женская сборные заняли четвёртые места в Кубке наций.

Лучшим из биатлонистов стал Александр Логинов, завершивший сезон на втором месте в общем зачёте Кубка мира. В его активе также серебро чемпионата мира в спринте и бронза в составе эстафетной команды.

Среди биатлонисток наивысшую позицию в Кубке мира заняла Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 14-й. Она также завоевала серебро мирового первенства в масс-старте.

Ранее Александр Тихонов заявил, что не он один разочаровался в главе СБР Владимире Драчёве.

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