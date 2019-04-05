Тихонов заявил, что не он один разочаровался в главе СБР Драчёве

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал работу президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва.
Тихонов заявил, что не он один разочаровался в главе СБР Драчёве
  • РИА Новости

«Я готов в сотый раз извиниться за свою ошибку, что год назад поддержал этого безграмотного, косноязычного человека. Я говорил Драчёву: «Володя, мы тебе подберём нормальную команду». Но он поступил по-своему», — написал экс-спортсмен на своём официальном сайте.

По словам Тихонова, он не может никого выделить в нынешнем правлении СБР. Он также выразил мнение, что с Драчёвым общаются только из-за его высокого поста.

«В Драчёве впоследствии разочаровался не только я, а и многие люди, которые его в своё время поддержали, потому что за красивыми словами, а порой и откровенным популизмом не стоит никаких действий. Володя, ты открестился от всех! Закончится твой срок — и с тобой никто не будет даже здороваться, потому что такими поступками ты заклеймишь себя позором!» — добавил Тихонов.

Ранее Драчёв заявил, что ему жалко Тихонова.

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