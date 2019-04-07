Буре считает, что Овечкин может догнать Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ
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«Я всегда считал, что обогнать Уэйна Гретцки по голам нереально. Я называю его лучшим хоккеистом в истории лиги. Но я смотрю, что делает Овечкин. Их разделяют всего 236 голов, а Александру только 33 года», — написал Буре на официальном сайте лиги.
Он отметил, что рекорды существуют для того, чтобы их били. Тем не менее эксперт подчеркнул, что Овечкину будет с каждым годом всё тяжелее догнать легендарного канадца, так как в силу возраста могут возникать различные проблемы.
«Конечно, если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то можно и догнать Гретцки. Однако последняя четверть пути — самая тяжёлая», — добавил Буре.
Напомним, что Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее Овечкин заявил, что счастлив, что ему удалось снова забросить не менее 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.