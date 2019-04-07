Буре считает, что Овечкин может догнать Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

Бывший хоккеист Павел Буре высказал мнение, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен догнать рекордсмена Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб Уэйна Гретцки.

«Я всегда считал, что обогнать Уэйна Гретцки по голам нереально. Я называю его лучшим хоккеистом в истории лиги. Но я смотрю, что делает Овечкин. Их разделяют всего 236 голов, а Александру только 33 года», — написал Буре на официальном сайте лиги.

Он отметил, что рекорды существуют для того, чтобы их били. Тем не менее эксперт подчеркнул, что Овечкину будет с каждым годом всё тяжелее догнать легендарного канадца, так как в силу возраста могут возникать различные проблемы.

«Конечно, если Овечкин будет и дальше забивать в таком темпе, то можно и догнать Гретцки. Однако последняя четверть пути — самая тяжёлая», — добавил Буре.

Напомним, что Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее Овечкин заявил, что счастлив, что ему удалось снова забросить не менее 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ.