Овечкин счастлив, что ему удалось снова забросить не менее 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил удовлетворение от того, что ему удалось в очередной раз за карьеру достигнуть отметки в 50 заброшенных шайб за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У меня было несколько шансов в предыдущие годы набрать 50, но я этого не сделал. Всегда хочется сделать что-то особенное, само собой, но иногда это тяжело. Я счастлив, что смог это сделать», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.

По итогам регулярного чемпионата Овечкин забросил 51 шайбу и стал лучшим снайпером сезона, опередив ближайшего преследователя — форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — на один гол.

Ранее сообщалось, что Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.