Овечкин счастлив, что ему удалось снова забросить не менее 50 шайб в регулярном чемпионате НХЛ
- Reuters
«У меня было несколько шансов в предыдущие годы набрать 50, но я этого не сделал. Всегда хочется сделать что-то особенное, само собой, но иногда это тяжело. Я счастлив, что смог это сделать», — приводит слова Овечкина официальный сайт лиги.
По итогам регулярного чемпионата Овечкин забросил 51 шайбу и стал лучшим снайпером сезона, опередив ближайшего преследователя — форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля — на один гол.
Ранее сообщалось, что Овечкин в восьмой раз в карьере стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.