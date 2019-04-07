Галицкий заявил, что хочет занимать пост президента «Краснодара» до конца жизни

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что хотел бы занимать должность президента футбольного клуба до конца жизни.
Галицкий заявил, что хочет занимать пост президента «Краснодара» до конца жизни
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь», — сказал Галицкий на YouTube-канале «Русские норм!».

Он подчеркнул, что, несмотря на окончание предпринимательской деятельности, готов участвовать в различных социальных проектах города.

«Я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать», — добавил Галицкий.

Ранее Галицкий выразил мнение, что у России есть шанс вырастить поколение футболистов, которое поборется за золото ЧМ.

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