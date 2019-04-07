Галицкий заявил, что хочет занимать пост президента «Краснодара» до конца жизни

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что хотел бы занимать должность президента футбольного клуба до конца жизни.

«Я закончил как предприниматель. Самая большая должность, которую я хочу до конца жизни теперь занимать, — это президент футбольного клуба «Краснодар». Это моя жизнь», — сказал Галицкий на YouTube-канале «Русские норм!».

Он подчеркнул, что, несмотря на окончание предпринимательской деятельности, готов участвовать в различных социальных проектах города.

«Я богатый человек, и я считаю, что богатые люди должны это делать», — добавил Галицкий.

Ранее Галицкий выразил мнение, что у России есть шанс вырастить поколение футболистов, которое поборется за золото ЧМ.