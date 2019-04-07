Галицкий: у России есть шанс вырастить поколение футболистов, которое поборется за золото ЧМ

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий высказал мнение об игре сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Мы не были сильнейшими на ЧМ, играли вторым номером. Но мы сделали эту страну счастливой, когда прошли в четвертьфинал. И, конечно, я был счастлив, что мы прошли испанцев», — сказал бизнесмен на YouTube-канале «Русские норм!».

При этом он отметил, что выигрывать подобные турниры должны команды, которые демонстрируют красивый атакующий футбол. По его мнению, у России есть шанс стать такой командой.

«Мы сейчас все занимаемся детским футболом. У нас есть шанс вырастить поколение ребят, которые будут претендовать уже на золото. Поэтому попадание на чемпионат мира, выход из группы — это уже большое достижение для любой страны. А мы ещё и дальше прошли. Это выдающееся достижение, мы огромные молодцы», — сказал специалист.

Ранее Галицкий объяснил, почему стадион «Краснодара» не претендует на проведение финалов крупных турниров.