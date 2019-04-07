Галицкий: у России есть шанс вырастить поколение футболистов, которое поборется за золото ЧМ
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- РИА Новости
«Мы не были сильнейшими на ЧМ, играли вторым номером. Но мы сделали эту страну счастливой, когда прошли в четвертьфинал. И, конечно, я был счастлив, что мы прошли испанцев», — сказал бизнесмен на YouTube-канале «Русские норм!».
При этом он отметил, что выигрывать подобные турниры должны команды, которые демонстрируют красивый атакующий футбол. По его мнению, у России есть шанс стать такой командой.
«Мы сейчас все занимаемся детским футболом. У нас есть шанс вырастить поколение ребят, которые будут претендовать уже на золото. Поэтому попадание на чемпионат мира, выход из группы — это уже большое достижение для любой страны. А мы ещё и дальше прошли. Это выдающееся достижение, мы огромные молодцы», — сказал специалист.
Ранее Галицкий объяснил, почему стадион «Краснодара» не претендует на проведение финалов крупных турниров.