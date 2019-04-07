Галицкий объяснил, почему стадион «Краснодара» не претендует на проведение финалов крупных турниров

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Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал, почему стадион команды не участвует в отборах претендентов на проведение финалов крупных турниров.
Галицкий объяснил, почему стадион «Краснодара» не претендует на проведение финалов крупных турниров
  • © РИА Новости

«Мне всё равно. Если будет возможность, мы подадим. Но мне хочется, чтобы моя команда здесь побеждала, чтобы был постоянно полный стадион и люди перед каждой игрой волновались. Ну приедет сюда «Реал» или «Барселона» — поздравляю их, и что дальше?» — сказал функционер на YouTube-канале «Русские норм!».

По его словам, он гордится тем, что ему удалось построить в Краснодаре стадион, а не тем, что на нём могут играть европейские гранды. Он подчеркнул, что не видит необходимости проведения финала какого-либо турнира на арене.

«Никому не собираюсь ничего доказывать и показывать: вот какой у меня стадион. Русские никому ничего не должны. Они не должны доказывать, что они нормальные. Мы должны быть сами себе на уме. Мы должны быть людьми, которые не отправляют своих лучших футболистов за границу, чтобы все увидели, что мы нормальные», — сказал Галицкий.

Ранее владелец «Краснодара» прокомментировал решение расторгнуть контракт с Мамаевым.

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