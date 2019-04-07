Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Ванкувер»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» в серии послематчевых буллитов оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Счёт матча — 3:2 (Б) в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей забивали Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

У «Ванкувера» голы на счету Таннера Пирсона и Элиаса Петерссона.

Решающий буллит в матче на счету Райана О'Райлли.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал два очка (1+1). Его партнёр по команде Иван Барбашёв не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ.

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