Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ

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Нападающий Никита Кучеров, установивший рекорд результативности среди российских хоккеистов за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поблагодарил партнёров по команде за помощь.

«Это определенно особенный момент. Спасибо всем ребятам в команде за помощь, без них я бы не был там, где я сейчас нахожусь. Это командная работа», — цитирует Кучерова обозреватель Кейли Челиос в Twitter.

По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).

Ранее сообщалось, что «Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ.

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