Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ

Нападающий Никита Кучеров, установивший рекорд результативности среди российских хоккеистов за один регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поблагодарил партнёров по команде за помощь.

«Это определенно особенный момент. Спасибо всем ребятам в команде за помощь, без них я бы не был там, где я сейчас нахожусь. Это командная работа», — цитирует Кучерова обозреватель Кейли Челиос в Twitter.

По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51).

Ранее сообщалось, что «Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ.