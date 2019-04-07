Стэмкос: Кучеров провёл грандиозный сезон

Хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос заявил, что счастлив за своего партнёра Никиту Кучерова, который стал рекордсменом среди российских игроков в Национальной хоккейной лиге по количеству набранных очков за сезон.

«По реакции скамейки запасных, по реакции самого Кучерова было видно, что для него значила эта игра. Я по-настоящему счастлив за него. Он провёл грандиозный сезон, мы много говорим об этом в раздевалке. Достичь чего-то подобного — это просто потрясающе», — цитирует СТэмкоса официальный сайт НХЛ.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка в матче с «Бостон Брюинз», что позволило ему побить рекорд Александра Могильного, который держался 26 лет.

Ранее Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛ.