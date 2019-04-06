Хартли считает, что звено Кемппайнена решило исход пятого матча серии между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым»
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«Когда дело доходит до двух овертаймов, то сложно кому-то предъявлять претензии. Все выложились по полной, у нас были шансы, у них были шансы. «Салавату Юлаеву» удалось воспользоваться решающим шансом, поэтому они и победили. Звено Кемппайнена сегодня решило исход матча», — заявил Хартли.
Главный тренер «Авангарда» добавил, что плей-офф напоминает американские горки, где бывают взлёты и падения.
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ.