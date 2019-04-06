«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Авангарда» забили Сергей Шумаков и Максим Тальбо.

Победу «Салавату Юлаеву» принесли голы Александра Бурмистрова, Линуса Умарка и Йоонаса Кемппайнена, забросившего победную шайбу во втором овертайме.

Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Авангарда». Шестая игра пройдёт в Уфе 8 апреля.

Ранее Леонид Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ.