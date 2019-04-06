«Салават Юлаев» одержал вторую победу над «Авангардом» в финале Восточной конференции КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
В составе «Авангарда» забили Сергей Шумаков и Максим Тальбо.
Победу «Салавату Юлаеву» принесли голы Александра Бурмистрова, Линуса Умарка и Йоонаса Кемппайнена, забросившего победную шайбу во втором овертайме.
Счёт в серии стал 3:2 в пользу «Авангарда». Шестая игра пройдёт в Уфе 8 апреля.
Ранее Леонид Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ.