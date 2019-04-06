Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ
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- РИА Новости
«Удивлён такому ажиотажу вокруг этого события. На самом деле меня не отстраняли от работы. Мне позвонили из Москвы и сказали, что я не комментирую четвёртый и пятый матчи серии «Авангард» — «Салават Юлаев», — приводит слова комментатора «Чемпионат».
По его словам, он возвращается в эфир и уже принял участие в записи программы «Судейская».
«Меня также пригласили в студию программы «Континентальный вечер», посвящённой шестому матчу серии ЦСКА — СКА», — сказал Вайсфельд.
Вайсфельд, 11 раз входивший в списки лучших хоккейных арбитров страны, с 2015 по 2018 год работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера клуба.
Ранее Воробьёв прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ.