Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ

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Бывший хоккейный судья, а ныне телекомментатор Леонид Вайсфельд заявил, что был удивлён ажиотажем после того, как его сняли с работы на матчах серии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в рамках финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вайсфельд заявил, что его не отстраняли от работы на матчах КХЛ
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Удивлён такому ажиотажу вокруг этого события. На самом деле меня не отстраняли от работы. Мне позвонили из Москвы и сказали, что я не комментирую четвёртый и пятый матчи серии «Авангард» — «Салават Юлаев», — приводит слова комментатора «Чемпионат».

По его словам, он возвращается в эфир и уже принял участие в записи программы «Судейская».

«Меня также пригласили в студию программы «Континентальный вечер», посвящённой шестому матчу серии ЦСКА — СКА», — сказал Вайсфельд.

Вайсфельд, 11 раз входивший в списки лучших хоккейных арбитров страны, с 2015 по 2018 год работал в «Салавате Юлаеве» в должности генерального менеджера клуба.

Ранее Воробьёв прокомментировал поражение СКА от ЦСКА в пятом матче серии финала Западной конференции КХЛ.

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