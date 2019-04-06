«Бавария» разгромила «Боруссию» и поднялась на первое место в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Матса Хуммельса, Хави Мартинеса, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, оформившего дубль.

Такой результат позволил мюнхенцам опередить команду из Дортумунда и подняться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Баварии» 64 очка, у «Боруссии» — 63.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию».