«Бавария» разгромила «Боруссию» и поднялась на первое место в Бундеслиге

Короткая ссылка
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
«Бавария» разгромила «Боруссию» и поднялась на первое место в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Альянц Арене» в Мюнхене, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Баварии» принесли голы Матса Хуммельса, Хави Мартинеса, Сержа Гнабри и Роберта Левандовски, оформившего дубль.

Такой результат позволил мюнхенцам опередить команду из Дортумунда и подняться на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В активе «Баварии» 64 очка, у «Боруссии» — 63.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить