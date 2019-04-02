Моуринью заявил, что не против возглавить «Баварию»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал информацию о своём возможном назначении главным тренером мюнхенского футбольного клуба «Бавария».

«В этой стране я ещё не работал. Почему бы и нет? У меня есть желание выиграть Лигу чемпионов с очередным клубом и взять пятое чемпионство в разных странах. Мои амбиции не имеют узких рамок. Однако желания не всегда исполняются», — приводит слова Моуринью Goal.

56-летний специалист работал у себя на родине, в португальской Примейре, в Английской премьер-лиге, испанской Примере и итальянской Серии А и вместе со своими клубами неоднократно выигрывал национальные чемпионаты.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Баварию».