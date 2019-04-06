«Лион» проиграл «Дижону» в матче Лиги 1

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«Лион» потерпел поражение от «Дижона» в матче 31-го тура французской Лиги 1.
«Лион» проиграл «Дижону» в матче Лиги 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Стад де Люмьер», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Лиона» уже на первой минуте забил Мартен Терье. «Дижон» ответил двумя голами Уэсли Саида на третьей и седьмой минутах. Автогол в пассиве Рафаэла, срезавшего мяч в ворота своей команды на 65-й минуте.

«Лион» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 56 очков, «Дижон» располагается на 18-й позиции с 24 очками в активе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заинтересован в трансфере футболиста «Реала».

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