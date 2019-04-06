Фридзон высказался о травме Хвостова

Защитник краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» и сборной России по баскетболу Виталий Фридзон прокомментировал информацию о травме своего партнёра по клубу и сборной Дмитрия Хвостова.

«Мы все в «Локо» желаем здоровья и скорейшего выздоровления Дмитрию Хвостову! Уверен, что ты, Дима, вернёшься после этой травмы ещё сильнее и лучше, а мы ещё поборемся вместе на Кубке мира. Не падай духом, мы с тобой!» — приводит слова Фирдзона пресс-служба клуба.

Мировое первенство по баскетболу пройдёт с 31 августа по 15 сентября 2019 года в восьми городах Китая. Сборные России, Аргентины, Нигерии и Кореи сыграют свои матчи групповой стадии в городе Ухань.

Ранее сообщалось, что глава РФБ назвал травму Хвостова серьёзной потерей для сборной России по баскетболу.