Гончаренко: ЦСКА важно играть со «Спартаком» дерзко, но без переизбытка эмоций

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.
Гончаренко: ЦСКА важно играть со «Спартаком» дерзко, но без переизбытка эмоций
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Команда всегда правильно реагирует на рекомендации тренера, но в матче против «Спартака» сложно предсказать, по какому сценарию пойдёт встреча», — приводит слова Гончареко «Матч ТВ».

Он отметил, что все игроки попавшие в стартовый состав обладают сильной психологией.

«Им всё равно, где играть и против кого. Нам важно контролировать давление внутри, оно может пойти во вред. Важно играть дерзко, нагло и агрессивно, но без переизбытка эмоций», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить