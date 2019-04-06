Гончаренко: ЦСКА важно играть со «Спартаком» дерзко, но без переизбытка эмоций

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги.

«Команда всегда правильно реагирует на рекомендации тренера, но в матче против «Спартака» сложно предсказать, по какому сценарию пойдёт встреча», — приводит слова Гончареко «Матч ТВ».

Он отметил, что все игроки попавшие в стартовый состав обладают сильной психологией.

«Им всё равно, где играть и против кого. Нам важно контролировать давление внутри, оно может пойти во вред. Важно играть дерзко, нагло и агрессивно, но без переизбытка эмоций», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее «Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.