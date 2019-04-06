Резцова призналась, что у неё нет доказательств по заявлению о допинговом деле Логинова

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова призналась, что не располагает доказательствами, которые бы подтвердили её слова о том, что Александр Логинов был дисквалифицирован за допинг для того, чтобы наказания избежали другие российские биатлонисты.
Резцова призналась, что у неё нет доказательств по заявлению о допинговом деле Логинова
  • © Михаил Мокрушин
  • РИА Новости

«Я полагаю, что все спортсмены готовились одинаково, а отдувались за всех Ирина Старых и Александр Логинов. Но я не настаиваю на этом, доказательств у меня нет, поэтому не могу утверждать этого. Моё мнение, что их подставили», — приводит слова Резцовой ТАСС.

В одном из интервью прославленная биатлонистка заявила, что Логинов отбыл дисквалификацию «за других, которых нельзя было сдавать».

Логинов и Старых были дисквалифицированы на два и три года соответственно и вернулись к соревнованиям в 2016 году.

Ранее Екатерина Глазырина высказалась о необходимости вернуть IBU призовые.

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