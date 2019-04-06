Резцова призналась, что у неё нет доказательств по заявлению о допинговом деле Логинова
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- РИА Новости
«Я полагаю, что все спортсмены готовились одинаково, а отдувались за всех Ирина Старых и Александр Логинов. Но я не настаиваю на этом, доказательств у меня нет, поэтому не могу утверждать этого. Моё мнение, что их подставили», — приводит слова Резцовой ТАСС.
В одном из интервью прославленная биатлонистка заявила, что Логинов отбыл дисквалификацию «за других, которых нельзя было сдавать».
Логинов и Старых были дисквалифицированы на два и три года соответственно и вернулись к соревнованиям в 2016 году.
Ранее Екатерина Глазырина высказалась о необходимости вернуть IBU призовые.