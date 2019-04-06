Биатлонистка Глазырина высказалась о необходимости вернуть IBU призовые

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о своей дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Дисквалифицировали за то, что я не знала, что принимаю. Вроде как поэтому мне дали два года. На то, чтобы вскрыть пробы, уходит не год и не два. На тот момент нам говорили хранить антидопинговые бланки три месяца. Почему сейчас говорят 10 лет хранить? Почему тогда мы не знали об этом? После сезона я брала их все и выкидывала. Если бы они остались, у меня были бы доказательства чего-то», — приводит слова Глазыриной Sport24 со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

Она отметила, что за весь период дисквалификации единственным документом, который она получила от Международной федерации биатлона (IBU), было уведомление о необходимости возврата призовых денег — порядка €31 тыс.

«Понятно, что никто эти деньги выплачивать не будет. Получается, мне идти брать кредит, чтобы их выплатить? Я эти деньги не украла. Понятно, правила есть правила, я должна их соблюдать и вернуть деньги», —добавила спортсменка.

Глазырина была отстранена от выступлений во время чемпионата мира — 2017, а позднее дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации 31-летней спортсменки истёк 9 февраля.

Ранее сообщалось, что Глазырина может попасть на централизованную подготовку сборной России.