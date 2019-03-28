Биатлонистка Глазырина может попасть на централизованную подготовку сборной России

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина в следующем сезоне может попасть на централизованную подготовку национальной команды.
Биатлонистка Глазырина может попасть на централизованную подготовку сборной России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза биатлонистов России (СБР), это стало возможным после победы 31-летней спортсменки в спринте на чемпионате России, который является отборочным стартом в сборную команду страны на следующий сезон.

Отмечается, что Глазырина имеет хорошие шансы попасть на централизованную подготовку, по итогам которой из числа включённых в неё спортсменов будут сформированы основные и резервные команды страны.

Ранее сообщалось, что IBU перераспределил медаль КМ дисквалифицированной за допинг Глазыриной.

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