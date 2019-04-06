Тарасова резко отреагировала на слова Зырянова о фигурном катании

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита», а ныне тренера молодёжной команды Константина Зырянова, назвавшего фигурное катание кошмарным видом спорта.

«Кто это такой? Какое он имеет значение? Сказал и сказал. Я не буду ему отвечать. Я не участвую в этих кошмарных дебатах — кто лучше, кто хуже. Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то? Пошёл к чёртовой матери. Всё!» — приводит слова Тарасовой НСН.

В одном из недавних интервью Зырянов заявил, что фигурное катание, как и гимнастика, являются кошмарными и адскими видами спорта, из-за того что зачастую спортсменам из-за чрезвычайной высокой конкуренции с подрастающим поколением приходится завершать карьеру слишком рано.

Ранее сообщалось, что фигуристка Мария Сотскова завершила сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.