Марадона объявил о своём уходе из мексиканского клуба «Дорадос»

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Аргентинский специалист Диего Марадона сообщил о своём уходе с поста главного тренера клуба второго дивизиона чемпионата Мексики по футболу «Дорадос де Синалоа».
Марадона объявил о своём уходе из мексиканского клуба «Дорадос»
  • Reuters

По словам Марадоны, которые передаёт Eurosport, он покинет клуб по окончании второй части сезона.

Он также заявил, что сожалеет о необходимости принятия такого решения, и отметил, что его присутствие на тренерской скамейке влияет на работу судей.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Клуб занимает третье место в таблице второй мексиканской лиги, имея 19 очков после 13 матчей, и борется за выход в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро.

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