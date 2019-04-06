Марадона объявил о своём уходе из мексиканского клуба «Дорадос»
- Reuters
По словам Марадоны, которые передаёт Eurosport, он покинет клуб по окончании второй части сезона.
Он также заявил, что сожалеет о необходимости принятия такого решения, и отметил, что его присутствие на тренерской скамейке влияет на работу судей.
Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Клуб занимает третье место в таблице второй мексиканской лиги, имея 19 очков после 13 матчей, и борется за выход в высший дивизион.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро.