Марадона объявил о своём уходе из мексиканского клуба «Дорадос»

Аргентинский специалист Диего Марадона сообщил о своём уходе с поста главного тренера клуба второго дивизиона чемпионата Мексики по футболу «Дорадос де Синалоа».

По словам Марадоны, которые передаёт Eurosport, он покинет клуб по окончании второй части сезона.

Он также заявил, что сожалеет о необходимости принятия такого решения, и отметил, что его присутствие на тренерской скамейке влияет на работу судей.

Марадона возглавил «Дорадос» в сентябре 2018 года. Клуб занимает третье место в таблице второй мексиканской лиги, имея 19 очков после 13 матчей, и борется за выход в высший дивизион.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро.