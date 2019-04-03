Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) начал расследование в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне возглавляющего «Дорадос».

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Марадоне выдвинуты обвинения в нарушении этического кодекса организации после того, как во время пресс-конференции после победы над «Тампико Мадеро» он заявил, что посвящает победу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и жителям страны.

Тогда же он раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Ранее Марадона назвал Роналду волшебником после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов.