Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Марадоне выдвинуты обвинения в нарушении этического кодекса организации после того, как во время пресс-конференции после победы над «Тампико Мадеро» он заявил, что посвящает победу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и жителям страны.
Тогда же он раскритиковал президента США Дональда Трампа.
Ранее Марадона назвал Роналду волшебником после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов.