Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро

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Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) начал расследование в отношении легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, ныне возглавляющего «Дорадос».
Федерация футбола Мексики открыла дело в отношении Марадоны за поддержку Мадуро
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Марадоне выдвинуты обвинения в нарушении этического кодекса организации после того, как во время пресс-конференции после победы над «Тампико Мадеро» он заявил, что посвящает победу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и жителям страны.

Тогда же он раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Ранее Марадона назвал Роналду волшебником после победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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