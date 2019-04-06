Павлюченко о дерби «Спартака» и ЦСКА: даже если выпустить дубли, будет бойня

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Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с московским ЦСКА в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Павлюченко о дерби «Спартака» и ЦСКА: даже если выпустить дубли, будет бойня
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Если разбирать по позициям, то всё как раз наоборот — красно-белые индивидуально круче армейцев. Но если говорить об игре в целом, то тут равенство», — приводит слова Павлюченко «Матч ТВ».

По его мнению, тот факт, что «Спартак» будет играть на своём поле, является преимуществом в предстоящей встрече.

«Это дерби — лучший и самый ожидаемый матч в русском футболе. Все в «Спартаке» понимают, что такое игра против ЦСКА. Даже если выпустить дубли, то будет бойня. Наверняка будет много голов, я ставлю на победу «Спартака» — 3:2», — добавил футболист.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 6 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ролан Гусев объяснил, в каких аспектах ЦСКА превосходит «Спартак».

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