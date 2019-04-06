Макгрегор является лидером по числу отрицательных допинг-проб USADA
Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джефф Новицки рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор является лидером по количеству отрицательных допинг-проб, взятых и проанализированных Антидопинговым агентством США (USADA).
- Reuters
Об этом он написал в Twitter.
За свою карьеру ирландец сдал 49 тестов. При этом 11 проб были взяты у него перед боксёрским поединком с Флойдом Мейвезером.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи назвал Макгрегора неудачником.
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