Колобков не считает «Зенит» явным фаворитом в борьбе за победу в РПЛ

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Министр спорта России Павел Колобков выразил мнение, что петербургский «Зенит» не является главным фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом сезоне.
Колобков не считает «Зенит» явным фаворитом в борьбе за победу в РПЛ
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«Я бы не сказал, что «Зенит» — явный фаворит в борьбе за чемпионство», — приводит слова министра ТАСС.

По его мнению, подопечные Сергея Семака не очень сильно выделяются на фоне своих главных соперников в борьбе за золотые медали чемпионата.

«Тот же ЦСКА провёл неплохой европейский сезон, на наших глазах создалась новая команда», — добавил Колобков.

После 21-го тура «Зенит» лидирует в чемпионате с 44 очками. Ближайшими преследователями являются «Локомотив» и «Краснодар», которые отстают от сине-бело-голубых на 6 баллов. ЦСКА занимает четвёртое место.

В 22-м туре «Зенит» встретится с «Локомотивом». Игра состоится 7 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 19:00.

Ранее сообщалось, что Джефферсон Фарфан вернулся в общую группу футболистов «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».

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