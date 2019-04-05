Фарфан вернулся в общую группу футболистов «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»

Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки в общей группе в преддверии матча 22-го тура с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного коллектива.

«Фарфан готовится к предстоящей игре в общей группе, он готов выйти на поле», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нынешнем сезоне Фарфан сыграл 15 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Встреча состоится 7 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.

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