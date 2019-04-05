Фарфан вернулся в общую группу футболистов «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного коллектива.
«Фарфан готовится к предстоящей игре в общей группе, он готов выйти на поле», — говорится в сообщении пресс-службы.
В нынешнем сезоне Фарфан сыграл 15 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Встреча состоится 7 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00.
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