Экс-вратарь «Локомотива» Овчинников рассказал о своей мечте

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, который в настоящее время входит в тренерский штаб ЦСКА, рассказал, что хотел бы возглавить топ-команду в качестве главного тренера.

«Безусловно, и у меня есть мечта. Хочется, если принимать кого-то, то топовую команду, которая способна реализовать твои идеи. Работать в коллективах более низкого уровня, возможно, тоже интересно, но до определённого момента. Есть планка, выше которой объективно с ней нельзя подняться. Также важно, чтобы руководство клуба поддерживало игровой стиль, который нравится мне», — заявил бывший голкипер в интервью «Чемпионату».

Также Овчинников добавил, что не имел в виду «Локомотив» и не пытается копать под главного тренера железнодорожников — 71-летнего Юрия Сёмина, под руководством которого выступал в качестве игрока.

Ранее Сёмин пожаловался на отсутствие света на тренировочной базе «Локомотива».