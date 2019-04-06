Кононов обратился к главному арбитру предстоящего матча «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к судье Виталию Мешкову, который обслужит матч 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.

«Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», — цитирует специалиста официальный сайт красно-белых.

Он отметил, что команда готовится порадовать зрителей, благодаря которым на стадионе ожидается аншлаг.

«Игра с ЦСКА очень важна для нас», — сказал Кононов.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее Никола Влашич заявил, что его любимый мяч за ЦСКА был забит в ворота «Спартака».