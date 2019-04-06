Кононов обратился к главному арбитру предстоящего матча «Спартак» — ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов обратился к судье Виталию Мешкову, который обслужит матч 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Кононов обратился к главному арбитру предстоящего матча «Спартак» — ЦСКА
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации», — цитирует специалиста официальный сайт красно-белых.

Он отметил, что команда готовится порадовать зрителей, благодаря которым на стадионе ожидается аншлаг.

«Игра с ЦСКА очень важна для нас», — сказал Кононов.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск.

Ранее Никола Влашич заявил, что его любимый мяч за ЦСКА был забит в ворота «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить