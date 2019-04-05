Влашич заявил, что его любимый мяч за ЦСКА был забит в ворота «Спартака»
- РИА Новости
«Гол «Спартаку»! В той игре было столько энергии… И поддержка болельщиков», — приводит слова хавбека официальный Instagram красно-синих.
По его словам, после его появления в клубе он постоянно слышал о важности дерби со «Спартаком».
«Забить в таком матче — это было супер», — сказал Влашич.
Матч первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами, в котором забил Влашич, завершился со счётом 1:1.
6 апреля состоится встреча «Спартак» — ЦСКА уже в рамках 22-го тура чемпионата. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.
Ранее Георгий Джикия заявил, что «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА.