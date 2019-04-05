Влашич заявил, что его любимый мяч за ЦСКА был забит в ворота «Спартака»

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал, какой его гол в составе армейцев является любимым.

«Гол «Спартаку»! В той игре было столько энергии… И поддержка болельщиков», — приводит слова хавбека официальный Instagram красно-синих.

По его словам, после его появления в клубе он постоянно слышал о важности дерби со «Спартаком».

«Забить в таком матче — это было супер», — сказал Влашич.

Матч первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами, в котором забил Влашич, завершился со счётом 1:1.

6 апреля состоится встреча «Спартак» — ЦСКА уже в рамках 22-го тура чемпионата. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнётся в 19:00 мск.

Ранее Георгий Джикия заявил, что «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА.