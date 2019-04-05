Джикия: «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА

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Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Джикия: «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА
  • РИА Новости

«Матч важнейший, поэтому будем играть на победу, хотим выиграть, хотим порадовать всех спартаковцев. Всё будет хорошо, я думаю», — сказал игрок на YouTube-канале красно-белых.

Он добавил, что помогает восстановившемуся от травмы Самуэлю Жиго настроиться на первую игру после возвращения в строй. 

«Мы с нетерпением его ждали, а то, что он восстановился к игре с ЦСКА, и лучше — сразу в бой», — добавил Джикия.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что нарушившему запрет на посещение матчей фанату «Спартака» грозит 15 суток ареста.

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