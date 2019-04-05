Джикия: «Спартак» будет играть на победу в дерби с ЦСКА
- РИА Новости
«Матч важнейший, поэтому будем играть на победу, хотим выиграть, хотим порадовать всех спартаковцев. Всё будет хорошо, я думаю», — сказал игрок на YouTube-канале красно-белых.
Он добавил, что помогает восстановившемуся от травмы Самуэлю Жиго настроиться на первую игру после возвращения в строй.
«Мы с нетерпением его ждали, а то, что он восстановился к игре с ЦСКА, и лучше — сразу в бой», — добавил Джикия.
Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что нарушившему запрет на посещение матчей фанату «Спартака» грозит 15 суток ареста.