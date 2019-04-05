Нарушившему запрет на посещение матчей фанату «Спартака» грозит 15 суток ареста

Болельщик московского «Спартака» Мирослав Голунов, которого увезли в суд за нарушение запрета на посещение матчей, рассказал, что ему грозит 15 суток административного ареста и штраф в размере 70 тыс. рублей.

«Мне сказали, что судебное решение перенесли на понедельник. Пока такие новости на сегодня. Что мне грозит? 15 суток и штраф 70 тыс. рублей», — цитирует болельщика Sport24.

Он также не ответил на вопрос, посетит ли матч «Спартак» — ЦСКА, который пройдёт 6 апреля в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Я воспользовался статьёй 25.1. Полиция сначала отказывала, но в суде всё-таки приобщили к моему делу и отложили заседание», — добавил фанат.

Голунов в ноябре 2018 года выбежал на поле во время матча группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Рапид» и подбежал к капитану красно-белых Денису Глушакову. После этого он получил 5-летний запрет на посещение спортивных мероприятий. Тем не менее 17 марта болельщик посетил матч с «Зенитом».

Ранее Александр Градский выразил мнение, что Глушаков не виноват в увольнении Карреры из «Спартака».