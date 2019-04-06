В ОНК рассказали, как часто Мамаев играет в футбол с сокамерниками

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал, что полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву удаётся играть в футбол в СИЗО «Бутырка».
В ОНК рассказали, как часто Мамаев играет в футбол с сокамерниками
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Заключённых из всех больших камер, не только той, в которой сидит Павел Мамаев, по очереди выводят, чтобы они могли поиграть в футбол во дворе. Люди радуются этому», — цитирует представителя ОНК РИА Новости.

По его словам, ради игры в футбол Мамаев перешёл из двухместной камеры в 12-местную.

«Мамаеву удаётся поиграть в футбол раз в несколько недель», — добавил Мельников.

11 октября 2018 года Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они пребывают в СИЗО.

3 апреля 2019 года срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее экс-теннисист Евгений Кафельников высказался о продлении ареста Кокорина и Мамаева.

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