Кафельников высказался о продлении ареста Кокорина и Мамаева

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Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников высказал мнение о решении суда продлить арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября 2019 года.
Кафельников высказался о продлении ареста Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Я уже не до конца понимаю, что там происходит. Безусловно, они совершили дикарский поступок. Никто не должен решать вопросы в силовом поле: мы живем не в джунглях, и закон «сила — в силе» давно неактуален. Хулиганили — нужно отвечать. Но почему дело так затягивается?» — приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

Бывший теннисист отметил, что такие отсрочки с вынесением окончательного решения по делу подрывают доверие к правосудию.

«Давно должно было быть решение», — добавил Кафельников.

11 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

3 апреля 2019 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 25 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Сергей Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина.

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